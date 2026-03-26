2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımımız, Romanya'yı 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Milliler, bu galibiyetle play-off finaline yükseldi!

A Milli Takımımız, play-off finalinde Slovakya – Kosova maçının galibi ile 31 Mart Salı günü oynayacak.

FERDİ'DEN BİR İLK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya karşısında öne geçti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, attığı golle ay-yıldızlı ekibi 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Milli futbolcu, bu golle birlikte A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

2002'DEN 2026'YA MESAJ...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında A Milli Takım'ımız, Romanya ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç öncesinde taraftarlar, dev bir koreofrafiye imza attı.

24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen millilerimiz için taraftarlar, 2002 Dünya Kupası'na katılan kadromuzun da yer aldığı bir koreografi düzenledi.

Tüpraş Stadyumu'nda yoğun ilgi gören koreografide, 2002'de ve 2026'da forma giyen milli futbolcular yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan İspanya mücadelesine göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, eleme grubunun son mücadelesi olan İspanya karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a Romanya karşısında da şans verirken Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'ün yerine farklı isimleri sahaya sürdü.

İspanya karşısında oynayan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik tedavileri devam ettiği için kadroda yer almazken, Fenerbahçe formasıyla yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü aday kadroya çağrılmadı. Altay Bayındır, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül ise Romanya karşısında yedek soyundu.

Montella, kritik mücadelede kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet ederken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı oynatan İtalyan çalıştırıcı, forvette ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi.

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

A Milli Takım'ın play-off maçları için aday kadroya çağrılan isimlerden Merih Demiral ve Zeki Çelik, sakatlıkları nedeniyle takımlarını yalnız bıraktı.

Bu isimlerin yanı sıra Muhammed Şengezer, Ahmetcan Kaplan, Mustafa Eskihellaç ve Semih Kılıçsoy, teknik ekibin kararıyla maç kadrosuna alınmadı.

BAKAN BAK, TÜPRAŞ STADI'NDA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Romanya mücadelesini Tüpraş Stadı'nda takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla birlikte izledi.

RUMEN TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye-Romanya mücadelesini takip etmek isteyen Rumen taraftarlar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Karşılaşmadan 3 saat önce kapıların açılmasıyla birlikte güvenlik kontrollerinden geçen yaklaşık 2 bin 500 Romanya taraftarı, maç öncesinde takımları için tezahüratta bulundu.

- Tribünlere bayrak dağıtıldı, mehter takımı taraftarları coşturdu

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Tüpraş Stadı'ndaki koltuklara Türk bayrağı bırakıldı.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için tribündeki yerlerini alan taraftarlar, maçtan önce bayrakları sallayarak marşlara eşlik etti.

Romanya mücadelesi için Tüpraş Stadı'na gelen mehter takımı, karşılaşma öncesinde çaldığı marşlarla taraftarları coşturdu.

HAGİ, POPESCU VE ILİE TRİBÜNDE

Rumen futbolunun daha önce Türkiye'de forma giymiş eski yıldızları, Türkiye-Romanya maçını tribünden takip etti.

Galatasaray forması giyen Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun yanı sıra hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynayan Adrian Ilie, müsabakayı birlikte izledi.

TÜPRAŞ STADI'NDA 4,5 YIL SONRA MİLLİ MAÇ HEYECANI

Beşiktaş'ın maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda 4,5 yıl sonra milli maç heyecanı yaşandı.

Son olarak 1 Eylül 2021 tarihinde Karadağ karşısında bu statta sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-2'lik ayrılmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Türkiye, play-off turu finaline yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.

53. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Arda Güler'in sağdan uzun ve şık pasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Radu ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yazdırdı.

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90 İrfan Can Kahveci), Barış Alper Yılmaz (Dk. 78 Orkun Kökçü), Arda Güler (Dk. 90 Ozan Kabak), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin (Dk. 66 Tanase), Hagi (Dk. 71 Stanciu), Dragomir, Man, Mihaila (Dk. 88 Baiaram), Birligea (Dk. 88 Miculescu)

Sarı kartlar: Dk. 18 Dragomir (Romanya), Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Dragomir (Romanya), Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)