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Spor

Maç Sonucu: Türkiye 3-0 İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan temsilcimiz yarı finale yükseldi ve Amerika birleşik devletleri2nin rakibi oldu.

13 Temmuz 2023 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Maç Sonucu: Türkiye 3-0 İtalya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında son şampiyon İtalya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, yarı finalde 16 Temmuz 03.30'da ABD ile oynayacak.

Salon: College Park Center

Hakemler: Noemi Rene Karina (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Derya)

İtalya: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi, Fersino (L) (Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 1 saat 5 dakika (22,21,22)

  • Milli Kadın Voleybol Takımı
  • FIVB Milletler Ligi
  • yarı final

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