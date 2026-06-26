2026 Dünya Kupası D Grubu son hafta maçında A Milli Takımımız, ABD ile karşı karşıya geldi. Los Angeles'ta SoFi Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takım, 3-2'lik skorla kazandı.

ABD, 3. dakikada Auston Trusty ile 1-0 öne geçti. A Milli Takım, 10. dakikada Arda Güler ve 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golleriyle ABD karşısında ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

ABD, Sebastian Berhalter'in 49. dakikada attığı golle A Milli Takım karşısında durumu 2-2'ye getirdi.

A Milli Takım, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

Dünya Kupasında Avustralya ve Paraguay'a kaybeden A Milli Takım, ABD galibiyeti ile Dünya Kupası'na 3 puanla veda etti. ABD, 6 puanla üst tura yükseldi.

VINCENZO MONTELLA'NIN KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

İKİ İSİM İLK KEZ OYNADI

Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

KAPTAN ZEKİ ÇELİK

Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.

Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

3. DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜK

A Milli Futbol Takımı, ABD karşılaşmasında 3. dakikada geriye düştü. Kullanılan köşe vuruşunda boş durumda kalan Auston Trusty, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ve filelerimizi havalandırdı.

24 YIL SONRA ARDA GÜLER!

A Milli Takım, ABD karşısında 10. dakikad Arda Güler ile 1-1'i buldu. Genç yıldız, Barış Alper Yılmaz'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı ve ağları havalandırdı. Arda Güler, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü attı.

ORKUN KÖKÇÜ İLE ÖNE GEÇTİK

A Milli Takım, 31. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle ABD karşısında 2-1 öne geçti. Organize gelişen atakta Eren Elmalı'nın yerden altıpasa çevirdiği topu Orkun Kökçü, ağlara gönderdi.

DEVREDE ÖNDEYİZ

A Milli Takım, ABD karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

49. DAKİKADA DURUM 2-2 OLDU!

ABD, karşılaşmanın 49. dakikasında A Milli Takım karşısında 2-2'yi buldu. Uzaklaştıramadığımız top, ceza sahası yayındaki Sebastian Berhalter'in önünde kaldı. Berhalter'in yerden sektirerek yaptığı vuruş ağlara gitti.

MAÇ 3-2 BİTTİ

A Milli Takım, 90+8. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle ABD'yi 3-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada ABD eşitliği sağladı. McKenzie'nin soldan kullandığı uzun taç atışında top ceza yayı önü sol çaprazında Belharter'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

62. dakikada ABD tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Pulisic, soldan ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde Aaronson tamamlamak istedi ancak topu yandan dışarı gönderdi.

63. dakikada ABD yine etkili geldi. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada savunmadan öne Pulisic vurdu. Uğurcan Çakır'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top direğe de çarpıp oyun alanına geri döndü. Savunma topu kornere yolladı.

72. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kenan Yıldız ceza sahasına girip çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Arda Güler'in topuk pasıyla savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda defanstan önce vurmak istedi ancak topu ıska geçti.

90+8. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Salih Özcan'ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Can Uzun'un vuruşunda savunmadan seken top kale sahası içindeki Kaan Ayhan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu filelere yolladı: 3-2.

A Milli Futbol Takımı müsabakadan 3-2 galibiyetle ayrılırken 3 puanla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 84 Çağlar Söyüncü), Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 88 Kaan Ayhan), Oğuz Aydın (Dk. 90+2 Mert Müldür), Kenan Yıldız (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 İrfan Can Kahveci)

ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally (Dk. 77 Freeman), Robinson, Reyna (Dk. 77 Dest), McKennie (Dk. 86 Tillman), Berhalter, Aaronson (Dk. 77 Zendejas), Weah (Dk. 58 Pulisic), Pepi

Goller: Dk. 3 Trusty, Dk. 49 Belharter (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü, Dk. 90+8 Kaan Ayhan (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)