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Spor

MAÇ SONUCU: Türkiye: 3 - Almanya: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İHA20 Haziran 2026 Cumartesi 22:01 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Türkiye: 3 - Almanya: 2
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2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 18-25, 24-26, 25-19,25-22, 15-13'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Milliler, Türkiye etabındaki 4. maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Valentar Bernard (Slovenya), Cesare Stefano (İtalya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, Hande Baladın, Melissa Vargas, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Cansu Özbay, Gizem Örge (L), (Defne Başyolcu, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın)

Almanya: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Anastasia Cekulaev, Sarah Straube, Annie Cesar (L), (Lena Kindermann, Hannah Kohn, Patricia Nestler, Monique Strubbe, Mette Pfeffer)

Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

Süre: 145 dakika

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