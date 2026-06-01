A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı. A Milliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

2. dakikada ay-yıldızlılar 1-0 öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta çizgiye inen Oğuz Aydın'ın yerden içeri çevirdiği topa Orkun Kökçü, altıpas önünde gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 16. dakikada orta alandan hızlı atakla başlayan hücumda Can Uzun soldan bindiren Eren Elmalı'ya topu bıraktı. Eren sola indikten sonra topu arkasında kalan Can'a bıraktı. Can Uzun ceza sahasında sol çaprazdan çektiği şutla topu ağlara gönderdi. A Milliler soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıda ise 52. dakikada ise Deniz Gül, farkı 3'e çıkaran golü attı. 70. dakikada ise Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı A Milliler, maçı 4-0 kazandı.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI VENEZUELA İLE

A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak.

Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.

Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

EREN ELMALI OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin 7. dakikasında kafasına darbe alan Eren Elmalı maça devam edemedi.

Eren'in yerine 28. dakikada Zeki Çelik oyuna dahil oldu.

Oyundan çıkan Eren Elmalı, direkt soyunma odasına gitti.

9 İSİM KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 35 kişilik kadrodan 9 ismi Kuzey Makedonya karşısında kadroya almadı.

Millilerde kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Kenan Yıldız ve sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kuzey Makedonya maçının kadrosuna alınmadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAPTAN OLARAK ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, Kuzey Makedonya maçına kaptan olarak çıktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

AY-YILDIZLILAR 1697 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 1697 gün sonra Kadıköy'de maça çıktı.

Milli takım son olarak 8 Ekim 2021'de 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile Kadıköy'de karşı karşıya gelmiş, mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada milli takım gole yaklaştı. Rakip ceza sahasına yakın bölgede Orkun Kökçü'nün pasında Can Uzun ceza sahası sol çaprazında topla buluştuktan sonra şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Miovski'nin arka direğe ortasında topu kapan Alioski, Ozan Kabak'tan sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Altay Bayındır yaptığı müdahaleyle topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45+3. dakikada sağ tarafta topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahasında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

53. dakikada ay-yıldızlılar skoru 3-0 yaptı. Can Uzun'un ceza sahası dışından içeri gönderdiği uzun topu, Deniz Gül kafayla dokunarak ağlarla buluşturdu.

70. dakikada Türkiye şık bir organizasyonla 4. golü buldu. Arda Güler'in topuk pasıyla sağdan çizgiye inen İrfan Can Kahveci'nin içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Chobani

Hakemler: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (İspanya)

Türkiye: Altay Bayındır (Dk. 63 Muhammed Şengezer) Mert Müldür (Dk. 88 Hakan Çalhanoğlu), Ozan Kabak (Dk. 46 Samet Akaydin), Çağlar Söyüncü (Dk. 63 Merih Demiral), Eren Elmalı (Dk. 27 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 63 Demir Ege Tıknaz), Orkun Kökçü (Dk. 46 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Can Uzun (Dk. 63 Aral Şimşir), Oğuz Aydın (DK. 63 Arda Güler), Deniz Gül (Dk. 63 Barış Alper Yılmaz)

Kuzey Makedonya: Dimitrievski (Dk. 66 Taleski), Zajkov (Dk. 46 Serafimov), Velkoski, Fetai (Dk. 46 Manev), Despotovski (Dk. 46 Musliu), Elezi (Dk. 66 Dodev), Atanasov (Dk. 46 Emini), Alioski (Dk. 66 Nikolov), Eljif Elmas (Dk. 74 Rastoder), Miovski, Omeragikj (Dk. 66 Alomerovic)

Goller: Dk. 2 Orkun Kökçü, Dk. 16 Can Uzun, Dk. 53 Deniz Gül, Dk. 70 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)

Sarı kart: Dk. 42 Fetai (Kuzey Makedonya)