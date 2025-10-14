A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk etti. Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadeleyi milliler 4-1 kazanarak play-off turuna çıkma yolunda önemli bir zafer elde etti.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 14'te Kenan Yıldız, 22 ve 52'de Merih Demiral, 35'te Yunus Akgün kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 64'te Kochorashvili'den geldi.

Bu sonuçla birlikte milliler dördüncü maç sonunda puanını 9'a yükselterek İspanya'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

A Milli Takım bir sonraki milli arada 15 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan da aynı tarihte grup lideri İspanya'yı ağırlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Bulgaristan karşılaşmasına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Vincenzo Montella, Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

A Milli Futbol Takımı sahaya Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Samet Akaydin, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Gürcistan ile oynadığı maçı tribünde izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte takip etti.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR SEREMONİDE SAHAYA ÇIKTI

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye Filistinli çocuklar da futbolcular ile birlikte çıktı.

Filistinli çocuklar, seremonide, üzerlerinde Türk milli takım forması ile yer aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA PLAKET

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Hakan Çalhanoğlu'na plaketi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz takdim etti.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan maçıyla birlikte 101. kez A Milli Takım formasını giyerek, en fazla milli formayı giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Emre Belözoğlu'nu da yakaladı.

KOCAELİ'DE KOREOGRAFİ

Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan mücadele öncesinde Kocaeli Stadı tribünlerinde koreografi gerçekleştirildi.

Hodri Meydan tribününde gerçekleştirilen koreografide kırmızı-beyaz renklerdeki Türkiye haritası üzerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem, A Milli Erkek Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Cedi Osman'ın görselleri yer aldı.

Görsellerin yanlarındaki pankartta da "Türk önde Türk ileri" yazısı yer aldı.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve İsmail Yüksek, bu maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek ay Bulgaristan ile Bursa'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'de Gürcistan ile oynadığı mücadeleye taraftarlarımızın ilgisi büyük oldu.

Mücadelenin başlamasından saatler önce tribünleri dolduran taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Kenan Yıldız'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Eren Elmalı, yerden içeri çevirdi ve ön direkte Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Kenan Yıldız, topu kontrol edip penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt kararı verildi ancak VAR incelemesinin sonrası hakem Radu Petrescu golü verdi. 1-0

22. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Merih Demiral, kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

33. dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan Kenan Yıldız, sol taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Giorgi Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kenan Yıldız, ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girip içeri çevirdi. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinde İsmail Yüksek'in vuruşunu Giorgi Guliashvili çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.

64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davitashvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.

81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 77 Salih Özcan), Arda Güler (Dk. 68 Orkun Kökçü), Kenan Yıldız (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Yunus Akgün (Dk. 68 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın)

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili (Dk 66 Gagnidze), Kvaratshkelia, Davitashvili (Dk. 72 Lobjanidze), Mikautadze (Dk. 46 Zivzivadze)

Goller: Dk. 14 Kenan Yıldız, Dk. 22 ve 52 Merih Demiral, Dk. 35 Yunus Akgün, (Türkiye), Dk. 64 Kochorashvili (Gürcistan)

Sarı Kart: Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 84 Kochorashvili (Gürcistan)