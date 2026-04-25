  • MAÇ SONUCU: Vanspor FK: 1 - İstanbulspor: 3
MAÇ SONUCU: Vanspor FK: 1 - İstanbulspor: 3

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, konuk olduğu İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 15:55
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, İmaj Altyapı Vanspor FK'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Yusuf Susuz

İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Medeni Bingöl, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 46 Mehmet Özcan), Erdi Dikmen, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Jefferson, Regis (Dk. 63 Muhammed Çoksu), Bekir Can Kara (Dk. 80 Traore), Hostikka (Dk. 80 Anıl Yıldırım), Oğulcan Çağlayan (Dk. 63 Emir Bars)

İstanbulspor: Alp Tutar, Yusuf Ali Özer (Dk. 74 Deniz Turan Tuncer), Emrecan Uzunhan, Duran Şahin, Duhaney, Vorobjovas (Dk. 91 İsa Dayaklı), Özcan Şahan (Dk. 74 Vefa Temel), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 74 Muhammed Mert), Cham, Ömer Faruk Duymaz, Araujo (Dk. 85 Mustafa Sol)

Goller: Dk. 27 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 36 Ömer Faruk Duymaz, Dk. 59 Araujo, Dk. 73 Vefa Temel (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Araujo, Dk. 72 Emrecan Uzunhan, Dk. 92 Mustafa Sol (İstanbulspor), Dk. 34 Erdi Dikmen (İmaj Altyapı Vanspor FK)

