04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:34

Süper Lig'de 30. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Konuk ekip Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda oynamasına rağmen zaman zaman daha iyi oyun ortaya koydu. Ancak zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 29, Gençlerbirliği 32 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.