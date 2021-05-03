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Spor

Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. 1-1 biten maçta puanlar paylaşıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:25 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:25
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Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

19'uncu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

20'nci dakikada Mustafa'nın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada orta alandan ceza sahası dışına taşıdığı Pedro'nun şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan yerden gönderilen pasa İlhan'ın gelişine çektiği sert şutu filelerle buluştu: 0-1.

45+2'nci dakikada Mustafa'nın sol kanttan açtığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunda topu kaleci Doğan kurtardı.

48'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

54'üncü dakikada sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.

55'inci dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

61'inci dakikada Hafes, sol kanttan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Tetteh, istediği gibi dokunamadı. Top, az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

86'ncı dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

87'nci dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Alpaslan Dedeş

HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Hadebe, Tetteh, Ahmed (Dk.46 Mallan), Fofana (Dk.90 Malle), Semih, Hafes, Chebake (Dk.67 Wallace), Zeki, Mustafa (Dk.76 Umut), Adem

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan – Nehuen, Attamah, Dimitrios, Pedro, Zoran, Aziz, İlhan (Dk.61 Kevin), Lennon (Dk.85 Melih), Sabovic (Dk.85 Uğur), Avramovski (Dk.67 Yasir)

GOL: Dk.65 Adem (Yeni Malatyaspor) Dk.40 İlhan (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Hafes, Adem (Yeni Malatyaspor) Dimitrios (Kayserispor)

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