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Spor

Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-3 Erzurumspor

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Erzurumspor'u ağırladı. Erzurumspor, 11 hafta sonra Malatya'da üç puan sevinci yaşadı.

27 Aralık 2020 Pazar 18:06 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:07
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Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Yeni Malatyaspor ile Mesut Bakkal'ın takımı Erzurumspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Erzurumspor 3-1'lik skorla kazandı. Erzurumspor'un gollerini 44. dakikada Ricardo Gomes, 67'de Mitchell Donald ile 71'de Gabriel Obertan kaydetti. Malatyaspor'un tek golü 62'de Afriyie Acquah'tan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 20 puanda kalarak 6 hafta sonra mağlup oldu. Erzurumspor ise 12 puana yükselerek 11 hafta sonra kazandı. Teknik direktör Mesut Bakkal yeni takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyete ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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