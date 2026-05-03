Spor

MAÇ SONUCU: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 98 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 87

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 mağlup etti.

AA3 Mayıs 2026 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 98-87 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Yiğit Özkan 5, Metin Türen 1, Muhaymin Mustafa 10, Can Kaan Turgut 13, Doğan Şenli 4, Pusica 16, Aybars Varlı 3, Talha Yiğit Aydın, Pipes 14, Ertuğrul Şenol, Mensah 10, Gavrilovic 11

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Griffin 10, Zoriks 18, Miles 18, Badzim 21, Mahir Ağva 11, Emre Tanışan, Mustafa Sami Yılmaz 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Omic 6, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 24-33

Devre: 51-61

3. Periyot: 69-79

