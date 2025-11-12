İSTANBUL 17°C / 11°C
Maç takvimi belli oldu! İşte Süper Kupa programı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maç programını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, yarı final ve final maçlarının yeri ve tarihi belli oldu.

12 Kasım 2025 Çarşamba 19:38
Maç takvimi belli oldu! İşte Süper Kupa programı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı halinde düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da finalin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi. Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

BU YIL İLK KEZ!

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti.

Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüpler ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

