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Spor

Maç tatil edildi! Kırmızı kart gören oyuncu hakeme kafa attı

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan futbol maçında Ünye 1957 takımının futbolcusu Sefa Demir, kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'inci dakikada tatil etti.

DHA12 Aralık 2021 Pazar 18:16 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 18:22
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Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör futbol maçında Ünye 1957 Spor Kulübü futbolcusu Sefa Demir, yedek kulübesinde kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Kafa darbesiyle yere düşen hakem maçı 90+5'inci dakikada tatil etti.

İTİRAZDAN DOLAYI KIRMIZI KART YEDİ!

Ünye ilçesinde Bölgesel Amatör Futbol Lig'i (BAL) 2'inci Bölge 2'inci Grup'ta Ünye 1957 Spor ile Eynesil Belediyespor karşılaştı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında yedek kulübesindeki Ünye 1957 Sporlu Sefa Demir, hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

HAKEME KAFA ATTI, MAÇ TATİL EDİLDİ

Demir, kendisine kırmızı kart gösteren karşılaşmanın orta hakemi Yasin Kavcıoğlu'na kafa attı. Hakem aldığı kafa darbesi ile yere düştü. Polisin sahaya girerek önlem aldığı maç, hakem kararı ile Eynesil Belediyespor'un 1-0 önde olduğu 90+5'inci dakikada tatil edildi. Hakemler güvenlik önlemi altında soyunma odasına gitti.

Futbolcunun hakeme kafa attığı anlar karşılaşmayı canlı yayınlayan A52 TV'nin kamerasına yansıdı.

  • Ünye 1957
  • eynesil belediyespor
  • hakem

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