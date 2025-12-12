Maça 7 oyuncu ile çıkmışlardı! Yeni Malatyaspor hükmen mağlup sayıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Aralık tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Buna göre TFF 2.Lig 14. Hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor maçına 7 oyuncu ile çıkan Yeni Malatyaspor, hükmen 3-0 mağlup sayıldı.

Malatya temsilcisi, TFF'nin başlattığı bahis soruşması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 6 Aralık'ta sahaya 7 oyuncu ile çıkmıştı.

TFF'nin bu kararıyla birlikte Isparta 32 Spor 'un hanesine 3 puan yazıldı.