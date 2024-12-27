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Spor

Maça çıkmadan yollar ayrılmıştı! Kemal Özdeş yeniden MKE Ankaragücü'nde

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü sezon başında anlaştığı ancak maça çıkmadan yolları ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 16:24 - Güncelleme:
Maça çıkmadan yollar ayrılmıştı! Kemal Özdeş yeniden MKE Ankaragücü'nde
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında resmi maça çıkmadan yollarını ayırdığı teknik direktör Kemal Özdeş'i yeniden takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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