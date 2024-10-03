İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2024 Perşembe / 30 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1503
  • EURO
    37,8082
  • ALTIN
    2917.94
  • BIST100
    8898.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maça çıkmamışlardı: Federasyon cezayı açıkladı
Spor

Maça çıkmamışlardı: Federasyon cezayı açıkladı

TBF, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında OGM Ormanspor ile oynayacağı maça çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'nin cezasını açıkladı.

3 Ekim 2024 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Maça çıkmamışlardı: Federasyon cezayı açıkladı
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk haftasında OGM Ormanspor ile oynaması gereken maça çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'nin hükmen mağlup ilan edildiğini açıkladı.

PUAN SİLME VE 30 BİN LİRA CEZA

TBF Disiplin Kurulu açıklamasına göre, Zonguldakspor Basket 67 Spor Kulübünün, 29 Eylül'de Ankara'da oynanması gereken OGM Ormanspor-Zonguldakspor Basket 67 maçına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

Kulüp ayrıca bir puan silme ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

  • Zonguldakspor
  • Ceza
  • OGM Ormanspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.