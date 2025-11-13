İSTANBUL 17°C / 7°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  Maça damga vurdu! Alperen Şengün'den ''double double''
Spor

Maça damga vurdu! Alperen Şengün'den ''double double''

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Milli Basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında konuk ettiği Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla mağlup etti. Maçta 27 dakika sahada kalan Alperen Şengün 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynadı. İşte detaylar...

13 Kasım 2025 Perşembe 10:21
Maça damga vurdu! Alperen Şengün'den ''double double''


NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla yendi. Houston'da Alperen 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 12 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 135-112'lik skorla mağlup ederek, 7. galibiyetini elde etti. Houston'da Alperen Şengün, 27 dakika kaldığı parkede 16 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle ön plana çıkarken, Kevin Durant 25 sayı ve Reed Sheppard da 21 sayıyla mücadele etti. Ligde üst üste 10, toplamda da 11. yenilgisini alan Washington'da ise Alexandre Dam Sarr 25 sayı, 11 ribaund ile double double yaparken, Kyshawn George da 16 sayıyla katkı verdi.

OKLAHOMA CİTY THUNDER EVİNDE LAKERS'I MAĞLUP ETTİ

Son şampiyon Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da oynadığı Los Angeles Lakers'ı 121-92'lik skorla mağlup etti. Ligde tek yenilgisi bulunan ve üst üste 4, toplamda da 12. galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, 9 ribaund, Isaiah Joe 21 sayı ve Ajay Mitchell da 14 sayıyla oynadı. Bu sezonki 4. yenilgisini alan Lakers'ta ise Luka Doncic 19 sayı, 7 asist, Dalton Knecht 16 sayı, Rui Hachimura ile Austin Reaves de 13'er sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 111 - Milwaukee Bucks: 100

New York Knicks: 107 - Orlando Magic: 124

Detroit Pistons: 124 - Chicago Bulls: 113

Boston Celtics: 131 - Memphis Grizzlies: 95

Miami Heat: 116 - Cleveland Cavaliers: 130

San Antonio Spurs: 120 - Golden State Warriors: 125

Houston Rockets: 135 - Washington Wizards: 112

New Orleans Pelicans: 117 - Portland Trail Blazers: 125

Dallas Mavericks: 114 - Phoenix Suns: 123

Oklahoma City Thunder: 121 - Los Angeles Lakers: 92

Sacramento Kings: 100 - Atlanta Hawks: 133

Los Angeles Clippers: 116 - Denver Nuggets: 130


