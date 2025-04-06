İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maça damga vurdu! Anderson Talisca'dan bir ilk daha
Spor

Maça damga vurdu! Anderson Talisca'dan bir ilk daha

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maça Anderson Talisca damga vurdu. Brezilyalı yıldız bugün attığı 3 golle Süper Lig'de ilk kez hat-trick yapmış oldu.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 21:07 - Güncelleme:
Maça damga vurdu! Anderson Talisca'dan bir ilk daha
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna giren Anderson Talisca, performansıyla sarı-lacivertli taraftarları büyük sevinç yaşattı.

Kadıköy'deki maçın 51. dakikasında penaltıdan ilk golünü atan Talisca, önce maçın skorunu eşitledi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 77. yaşında ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı.

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı.

Anderson Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez hat-trick yaptı.

Öte yandan Talisca, 8. lig maçında 5. golünü kaydetti. Talisca, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta, 3 gol buldu. Brezilyalı yıldız, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.