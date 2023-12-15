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Spor

Maça damga vurdular! Fenerbahçe'nin muhteşem 4'lüsü büyüledi

Fenerbahçe'nin muhteşem dörtlüsü İrfan Can Kahveci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski dün akşamki Konferans Ligi maçında adeta şov yaptı. Sarı lacivertli ekibin yıldız futbolcuları oynadıkları futbol ile rakip takımı sahada adeta boğdu. İşte detaylar...

15 Aralık 2023 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Maça damga vurdular! Fenerbahçe'nin muhteşem 4'lüsü büyüledi
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Fenerbahçe'de grup aşamasının son maçı olan Spartak Trnava mücadelesinin önemi büyüktü. Bu nedenle hücum hattının müthiş 4'lüsü Dzeko-Tadic-Szymanski-İrfan Can, grupta ilk kez birlikte 11'de görev yaptı.

Beklenti büyüktü, 4 yıldız bunu fazlasıyla karşılamayı başardı. İlk yarıda Dzeko, Szymanski ve İrfan Can'la net fırsatlar yakalansa da kaleci Takac devleşti. Perdeyi açan isim, Tadic'in harika pasında Ferdi oldu.

İkinci devrede ise müthiş 4'lü, Trnava savunmasının tam anlamıyla kabusu oldu. 48'de Dzeko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Tadic topun başına geçti. Sırp yıldızın vuruşunda top yan direkten döndü ancak şans yanımızdaydı, kaleci Takac'ın sırtına çarpıp ağlara gitti. Ardından Dzeko şov başladı.

21 MAÇ 16 GOL

Boşnak forvet 3 dakikada 2 kez sahne aldı. 59. dakikada Tadic'in vuruşunda çizgiden çevrilen topu 37 yaşındaki golcü ağlara gönderdi. 61'de ise bu kez İrfan Can sağdan müthiş getirdi, servisini yaptı, Dzeko bir kez daha golünü attı.

Dünyaca ünlü yıldız böylece 21. resmi maçında gol sayısını 16'ya yükseltmeyi başardı. Spartak Trnava karşısında Sarı-Lacivertliler'in müthiş 4'lüsünden skor katkısı yapamayan tek isim Szymanski oldu

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