Dün akşam oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı golsüz berabere tamamlandı. Maç boyunca sarı lacivertli ekip sık sık pozisyon üretse de Mavi Şimşeklerin başarılı kalecisi Ertaç Özbir bunlara engel oldu ve kalesini gole kapadı.

34 yaşındaki deneyimli kaleci dün akşamki Fenerbahçe maçında tam 9 kurtarış yaptı ve Süper Lig kariyerinde kalesini gole kapattığı maçlar arasındaki en yüksek sayısına ulaştı. Ayrıca başarılı file bekçisi dün akşam oynanan maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 resmi maça çıkan deneyimli kaleci Ertaç Özbir kalesinde 8 gol görürken 7 maçta da kalesini gole kapadı.