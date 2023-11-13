İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5951
  • EURO
    30,611
  • ALTIN
    1782.04
  • BIST100
    7738.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maça damgasını vurdu! Ertaç Özbir 9 net kurtarışa imza attı
Spor

Maça damgasını vurdu! Ertaç Özbir 9 net kurtarışa imza attı

Dün akşam Fenerbahçe ve Adana Demirspor arasında oynanan maça mavi lacivertlilerin deneyimli kalecisi Ertaç Özbir damgasını vurdu. Deneyimli kaleci 9 net kurtarışa imza atarak maçın skoruna doğrudan etki etti. İşte detaylar...

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Maça damgasını vurdu! Ertaç Özbir 9 net kurtarışa imza attı
ABONE OL

Dün akşam oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı golsüz berabere tamamlandı. Maç boyunca sarı lacivertli ekip sık sık pozisyon üretse de Mavi Şimşeklerin başarılı kalecisi Ertaç Özbir bunlara engel oldu ve kalesini gole kapadı.

34 yaşındaki deneyimli kaleci dün akşamki Fenerbahçe maçında tam 9 kurtarış yaptı ve Süper Lig kariyerinde kalesini gole kapattığı maçlar arasındaki en yüksek sayısına ulaştı. Ayrıca başarılı file bekçisi dün akşam oynanan maçın kaderini belirleyen isimlerden biri oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor forması ile 12 resmi maça çıkan deneyimli kaleci Ertaç Özbir kalesinde 8 gol görürken 7 maçta da kalesini gole kapadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.