  Maça devam edemedi! Alperen Şengün, Dallas maçında sakatlandı
Spor

Maça devam edemedi! Alperen Şengün, Dallas maçında sakatlandı

NBA ekibi Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Dallas Mavericks ile oynanan maçta sakatlık geçirdi. Sakatlığı nedeniyle maça devam eden yıldız oyuncunun durumu MR sonuçlarının ardından belli olacak.

4 Ocak 2026 Pazar 11:51
Maça devam edemedi! Alperen Şengün, Dallas maçında sakatlandı
ABONE OL

Houston Rockets'da Alperen Şengün şoku yaşanıyor.

Milli basketbolcu, Dallas Mavericks maçının daha 52'inci saniyesinde sakatlandı ve kenara alındı.

Ribaund alırken sağ ayak bileğini burkan Alperen, yerde kaldı ve ardından topallayarak kenara geldi. İlk müdahalenin ardından genç yıldız, soyunma odasına gitti.

Şengün'ün aynı ayak bileğiyle ilgili sakatlık geçmişi bulunuyor. 2023-24 sezonunda büyük bir çıkış yakalayan milli basketbolcu, Mart ayında geçirdiği 3. derece burkulma nedeniyle sezonu erken bitirmek zorunda kalmıştı.

Oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama ise çekilecek MR sonuçlarının ardından yapılacak.

Öte yandan Alperen Şengün'ün yokluğunda Houston Rockets, karşılaşmayı 110-104 kaybetti. Houston'ın 4 maçlık galibiyet serisi de böylece sona erdi.

