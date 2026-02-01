İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Maça devam edemedi! Jude Bellingham, sahayı gözyaşlarıyla terk etti

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Maçta sakatlık yaşayan İngiliz yıldız Jude Bellingham sahayı ağlayarak terk etti. İşte detaylar...

1 Şubat 2026 Pazar 16:35
Maça devam edemedi! Jude Bellingham, sahayı gözyaşlarıyla terk etti
İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile karşılaşan Real Madrid'e kötü haber Jude Bellingham'dan geldi.

REAL MADRİD'İN KONUĞU VALLECANO

La Liga'da 53 puanla lider Barcelona'nın 2 puanla arkasında 2. sırada yer alan Real Madrid, 22. haftada sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti.

GÖZYAŞLARI İLE SAHAYI TER ETTİ

Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelen Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Jude Bellingham, karşılaşmanın 9. dakikasında arka adalesinden sakatlandı ve acılar içerisinde yerde kaldı. İngiliz yıldız oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 21'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1964 dakika süre alan 22 yaşındaki İngiliz yıldız, 6 gol ve 4 asistle skora etki etti.

