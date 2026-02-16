Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Başakşehir' 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda maça ilk 11'de başlayan El Bilal Toure, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından karşılaşmaya devam edemedi.

Toure, 34. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Maçın ardından Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. El Bilal Toure'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."