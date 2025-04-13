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Spor

Maça devam edememişti! Beşiktaş'tan Ernest Muçi açıklaması

Beşiktaş Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Ernest Muçi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Oyuncunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Maça devam edememişti! Beşiktaş'tan Ernest Muçi açıklaması
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Beşikta, Ernest Muçi'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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