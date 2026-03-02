İSTANBUL 13°C / 4°C
  Maça devam edememişti! Fenerbahçe'den Nelson Semedo için açıklama geldi
Spor

Maça devam edememişti! Fenerbahçe'den Nelson Semedo için açıklama geldi

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlık yaşayan Nelson Semedo'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Oyuncunun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

2 Mart 2026 Pazartesi 14:42
Maça devam edememişti! Fenerbahçe'den Nelson Semedo için açıklama geldi
Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo'nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

