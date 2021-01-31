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Spor

Maça saatler kala Hakan Kutlu'ya acı haber!

Denizlispor'un yeni hocası Hakan Kutlu, takımının bugün saat 16.00'da Göztepe ile oynayacağı maç öncesi babası Necip Kutlu'nun vefat haberiyle yıkıldı.

DHA31 Ocak 2021 Pazar 13:41 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:41
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Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu’nun babası Necip Kutlu (89) yaşamını yitirdi.

Necip Kutlu’nun yarın öğle namazına müteakip Ankara’da Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. 

Hakan Kutlu’nun bugün saat 16.00’da oynanacak Göztepe maçında takımının başında sahaya çıkacağı, karşılaşmanın ardından cenaze için Ankara’ya gideceği öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip de sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu’nun değerli babası Necip Kutlu’nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah‘tan rahmet, Hakan Kutlu hocamıza ve değerli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

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