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Spor

Macaristan: 7 - Türkiye: 4

Türkiye ile Macaristan yarın oynayacakları maç ile 14. kez karşılaşacaklar. Geride kalan 13 müsabakada Macarların 7-4 üstünlüğü bulunuyor.

AA17 Kasım 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 13:11
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

RESMİ MAÇLARDA TÜRKİYE ÜSTÜNLÜĞÜ

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

MACARLAR'DAN FARKLI GALİBİYET

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

MACARİSTAN B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.

MAÇLAR

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
03.09.2020İstanbulUEFA Uluslar Ligi0-1
26.03.2013İstanbulDünya Kupası Elemeleri1-1
16.10.2012BudapeşteDünya Kupası Elemeleri1-3
12.09.2007İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri3-0
07.10.2006BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-0
06.09.1995İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-0
07.09.1994BudapeşteAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
05.09.1990BudapeşteÖzel1-4
16.03.1988BudapeşteÖzel0-1
04.04.1984İstanbulÖzel0-6
22.09.1982GyörÖzel0-5
29.04.1962BudapeşteÖzel1-2
19.02.1956İstanbulÖzel3-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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