İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9737
  • EURO
    29,6089
  • ALTIN
    1729.98
  • BIST100
    8115.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Macaristan deplasmanda 1 puanı kaptı

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında Macaristan deplasmanda Litvanya ile berabere kaldı.

18 Ekim 2023 Çarşamba 00:03 - Güncelleme:
Macaristan deplasmanda 1 puanı kaptı
ABONE OL

EURO 2024 Elemeleri G grubu karşılaşmasında Macaristan deplasmanda konuk olduğu Litvanya ile 2-2 berabere kaldı.

Macaristan'a bir puanı getiren golleri 67. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ve 82. dakikada Barnabas Varga kaydetti. Litvanya'nın gollerini ise 20. dakikada Fedor Cernych ve 36. dakikada Pijus Sirvys attı.

Macaristan bu beraberlikle puanını 14'e yükseltirken, Litvanya ise 6 puana çıktı.

Macaristan bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Bulgaristan'a konuk olurken, Litvanya'da deplasmanda Karadağ'a konuk olacak.

  • Macaristan-Litvanya
  • EURO 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.