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Spor

Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

İngiliz sürücü Lewis Hamilton, Formula 1 Macaristan Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Macaristan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
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Hamilton, başkent Budapeşte'de bulunan 4,38 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 16.609 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Kariyerinin 104. pole pozisyonunu kazanan Hamilton, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bu yana ilk kez bu başarıyı elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.003 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) 2'nciliği, pisti liderden 0.085 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) de 3'üncülüğü elde etti.

70 turluk yarış, pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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