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Spor

Macaristan-İngiltere maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere takımları arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek.

AA31 Ağustos 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 13:31
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 21.45'de başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR), Mete Kalkavan ise VAR yardımcısı olarak görev yapacak.

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