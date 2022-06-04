Macaristan, İngiltere'yi tek golle devirdi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan Milli Takımı ile Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere Milli Takımı karşılaştı.
Puskas Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazanırken, ev sahibi ekibin tek golü 66. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi. Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla beraber gruptaki ilk maçı kazanan Macaristan 3 puana yükselirken, İngiltere puanla tanışamamış oldu.
Gruptaki bir sonraki maçta Macaristan deplasmanda İtalya'ya, İngiltere ise Almanya'ya konuk olacak.