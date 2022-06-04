İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2022 Cumartesi / 5 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Macaristan, İngiltere'yi tek golle devirdi
Spor

Macaristan, İngiltere'yi tek golle devirdi

Macaristan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere'yi Dominik Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

4 Haziran 2022 Cumartesi 21:08 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Marco Rossi'nin yönetimindeki Macaristan Milli Takımı ile Gareth Southgate'in çalıştırdığı İngiltere Milli Takımı karşılaştı.

Puskas Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazanırken, ev sahibi ekibin tek golü 66. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan yaptığı vuruş ile geldi. Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla beraber gruptaki ilk maçı kazanan Macaristan 3 puana yükselirken, İngiltere puanla tanışamamış oldu.

Gruptaki bir sonraki maçta Macaristan deplasmanda İtalya'ya, İngiltere ise Almanya'ya konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.