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Spor

Macaristan, Lüksemburg ile berabere kaldı

2022 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Lüksemburg ile karşılaşan Macaristan, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

18 Kasım 2022 Cuma 00:35 - Güncelleme:
Macaristan, Lüksemburg ile berabere kaldı
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Macaristan, hazırlık karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Lüksemburg, karşılaşmanın 7. dakikasında Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Macaristan bu gole, Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin 25. dakikada attığı golle karşılık verdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda öne geçen taraf bu kez Macaristan oldu ve 67. dakikada Andras Nemeth, fileleri havalandırdı. Lüksemburg ise eşitliği 77. dakikada Alessio Curci'nin attığı golle buldu.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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