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Spor

Macaristan - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde çarşamba günü Macaristan ile oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 11:41 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:41
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A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar Ligi’nde çıkacağı Macaristan deplasmanındaki mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

A Milli Takımı’nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 18 Kasım 2020 Çarşamba günü Macaristan ile Budapeşte’de oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Puşkaş Arena’da oynanacak ve saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

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