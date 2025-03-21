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Spor

Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

IHA21 Mart 2025 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Macaristan'a konuk olacak. Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak.

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