Macaristan'da 19 yıl sonra bir ilk

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Türkiye, kötü gidişe son verdi.
Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'a konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2006 yılında Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 1-0'lık sonuçla elde etti. Milli takıma galibiyeti getiren gol Tuncay Şanlı'dan geldi.