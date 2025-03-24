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Spor

Macaristan'da 19 yıl sonra bir ilk

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
Macaristan'da 19 yıl sonra bir ilk
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UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Türkiye, kötü gidişe son verdi.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'a konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2006 yılında Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 1-0'lık sonuçla elde etti. Milli takıma galibiyeti getiren gol Tuncay Şanlı'dan geldi.

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