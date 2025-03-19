Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin kağıt üzerinde kendilerinden iyi bir takım olduğunu belirterek, korkmadıklarını ve buraya sonuç almaya geldiklerini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Türkiye ile karşılaşacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Bir yıl önce Türkiye ile Budapeşte'de hazırlık maçı oynadı. Daha sonra Türkiye, Euro 2024'e gitti ve harika iş çıkardı. Bana göre turnuvada sürprizlerden biriydi. Turnuvadan önce kimse bu noktaya geleceklerini tahmin etmezdi. Çok iyi iş çıkardılar. Çeyrek finale kadar geldiler. Bu çok iyi bir sonuç. Daha sonra Uluslar Ligi'nde de iyi iş çıkardılar. Sadece son maçta kaybettiler. Bu yüzden bizimle bu oynuyorlar" diye konuştu.

Pazartesi toplandıklarını söyleyen Rossi, "Sadece 1 antrenman yapabildik. Her seferinde 10 oyuncuyu form durumuna göre milli takımda form durumuna göre değiştirmemeliyiz. O zaman bu oyuncular bir takım oluşturmuyor ve birbirlerini tanımıyorlar. Takım arkadaşlarının neler yapıp, yapamayacağını bilen takım halinde gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, KAĞIT ÜZERİNDE TABİİ Kİ BİZDEN DAHA İYİ"

Türkiye'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam, "Türkiye, kağıt üzerinde tabii ki bizden daha iyi. Bizim yaklaşık 2 katımız değerlemeye sahip. Bunu birkaç kere söylemiştim; oyuncuların değerleri kağıt üzerinde olmaz, sahada olur. Biz de yarın bu atmosferde sahaya karakter ve cesaret koyarsak her şey olabilir" açıklamasında bulundu.

"KORKMUYORUZ, BURAYA SONUÇ OLMAYA GELDİK"

"Türk Milli Takımı'nda rakip olmaktan çok rahatsız olacağınız birçok oyuncu var" diyen Marco Rossi, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle orta sahadan, hücum hattına doğru çok kaliteli oyuncular var. En üst seviyede iki oyuncuları var; Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu'nu yakından tanıyorum ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu söyleyebilirim. İleriye geldiğinizde çok hızlı, teknik ve çabuk oyunculara sahipler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz gibi. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Şunu açıkça söylemeliyim; korkmuyoruz, buraya sonuç olmaya geldik. Onların da yapacağı gibi her top için mücadele edeceğiz."

Rossi, ayrıca kasığında zorlanma olan Roland Sallai'nin İstanbul'a gelmediğini ve Bence Dardai'nin de yarınki maçta oynamayacağı açıkladı.