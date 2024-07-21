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Spor

Macaristan'da sürpriz galibiyet! Macaristan GP'sinde sürpriz galibiyet

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Oscar Piastri kazandı. Piastri, kariyerinin ilk F1 galibiyetini elde etti.

21 Temmuz 2024 Pazar 17:53 - Güncelleme:
Macaristan'da sürpriz galibiyet! Macaristan GP'sinde sürpriz galibiyet
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2024 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı olan Macaristan GP'de McLaren dublesi yaşandı.

Şampiyonayı ikinci sırada götüren Lando Norris, Macaristan GP'yi kazanan pilot olmaya 3 tur kala 6 saniye önde götürürken yerini Oscar Piastri'ye verdi ve yarışı ikinci sırada bitirdi.

Oscar Piastri, kariyerinde ilk kez Formula 1 yarışı kazandı.

Son dönemde yükselişten olan Mercedes'te 7 kez dünya şampiyonu pilot Lewis Hamilton, 3. sırada bitirdi ve podyuma çıktı.

Ferrari'den Charles Leclerc, yarışı 4. sırada bitirdi. Podyum savaşı verirken Hamilton ile kaza yaşayan şampiyona lideri Max Verstappen, yarışı 5. sırada bitirdi.

Yarışta ilk 10 sıra şöyle oluştu:

1. Oscar Piastri, McLaren

2. Lando Norris, McLaren

3. Lewis Hamilton, Mercedes

4. Charles Leclerc, Ferrari

5. Max Verstappen, Red Bull

6. Carlos Sainz, Ferrari

7. Sergio Perez, Red Bull

8. George Russell, Mercedes

9. Yuki Tsunoda, Visa CashApp RB

10. Lance Stroll, Aston Martin

  • Oscar Piastri
  • F1 galibiyet
  • Macaristan GP

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