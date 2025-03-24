25'te Eren, 27'de Uğurcan müthiş müdahaleler yaptı.

A Milli Takım ile çıktığı 2 maçta 3 asist; Oğuz!

İlk maçta cezalı olan Arda Güler golle geri döndü...

İstanbul'da 3-1 biten maçın rövanşında Macarlar, agresif başladı. Ev sahibi ülke ilk 20 dakikada pozisyonlar yakaladı. Eren Elmalı, savunmada güven verdi. Uğurcan 28'de Gazdag'ın şutuna duvar oldu. İsmail, 30. dakikada hızlı çıkmak isteyen Szoboszlai'yi çekerek durdurdu, 6 dakika sonra da milli takıma penaltı kazandırdı. 37'de topu alan Hakan, penaltıda hata yapmadı. Arda Güler de 39'da Oğuz'un pasını tekte bitirdi, farkı 2 ye çıkarttı. İkinci yarının başlarında Macarlar deneme yapsa da oyundan düştü. skorun verdiği avantajı kullanan AyYıldızlılar, oyunun kontrolünü ele aldı. Uzun süre rölantide giden maçta; 76. dakikada Csoboth yerde kaldı, verilen penaltı VAR'dan döndü. Maçta son söz, Abdülkerim'in 90'daki golü oldu.