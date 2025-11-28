Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Başa baş giden karşılaşmada taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz Fenerbahçe puanını 8'e, konuk takım ise 11'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından Macar basını da mücadeleyi manşetlerine taşıdı.

İşte Fenerbahçe- Ferencvaros maçına yapılan yorumlar:

"İSTANBUL'DAM ÇIKTILAR"

İndex: Ferencvaros, İstanbul cehenneminden yenilgisiz çıkarak dev bir adım attı. Macaristan'ın rekortmen şampiyonu ligde zorlanırken uluslararası kupa sahnesinde bambaşka bir performans sergiliyor.

"HARİKA BİR PUAN"

M4sport: Ferencvaros, Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadelenin ardından harika bir puan aldı. Robbie Keane'in takımı beş hafta sonunda son 16'ya kalma şansını yakaladı.

"YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ"

Hvg: Ferencvaros, İstanbul'daki muhteşem maçta Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü. İlk 8 takım arasında yer almaya daha da yaklaştılar.

"BÜYÜK BİR BAŞARI

Mandiner: Ferencvaros, cehennem şartlarında İstanbul'da büyük bir başarıya imza attı. Fradi, İstanbul'daki tıklım tıklım dolu bir statta puanı cebine koydu.