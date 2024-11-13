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Spor

Macera motosikleti tutkunları Kemer'de buluşacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde macera motosikleti yarışı olan Sky Adventure etkinliğinin düzenleneceği bildirildi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Macera motosikleti tutkunları Kemer'de buluşacak
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Belediyeden yapılan açıklamada, Sky Adventure yarışlarının Kemer Belediyesi ve Kaymakamlığının destekleri ile Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübünce 16-17 Kasım'da düzenleneceği belirtildi.

Etkinlik sayesinde çift silindir ve tek silindir macera motosiklet sürücülerinin Batı Toros Dağları'nda benzersiz bir sürüş deneyimi yaşayacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Semih Özdemir, "Sea To Sky" motosiklet yarışını bir dünya markası haline getirdikten sonra bölgenin spor turizmine katkı yapacak bir yeni etkinliği daha hayata geçirmek için kolları sıvadıklarını ifade etti.

Son yıllarda macera motosikleti sektörünün büyük bir atılım gösterdiğini ancak bu branşta dünya da düzenlenen etkinlik sayısının yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Özdemir, "Motosiklet yarışlarındaki dünya şampiyonası deneyimimizi bu branşa kanalize ederek Sky Adventure yarışını hayata geçirmeye karar verdik. İlk yılı itibari ile sadece ulusal çapta katılımcı kayıtlarını aldık. Önümüzdeki yıl uluslararası çapta bir etkinlik için hazırlıklarımıza başladık." ifadelerini kullandı.

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