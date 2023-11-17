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Spor

A Milli Takım, Almanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Takım, yarın akşam Almanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 22:45 - Güncelleme:
A Milli Takım, Almanya maçının hazırlıklarını sürdürüyor
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Almanya ile yarın akşam özel maçta karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaya aday kadroda yer alan futbolcuların tamamı katıldı. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise çift kale taktik uygulamalar üzerinde çalıştı.

A Milli Takım'ın bu akşam yaptığı çalışmayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekilleri Yalçın Orhan, Yusuf Günay, Mustafa Eröğüt, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya ve Cengiz Erdim ile Genel Sekreter Taner Senseven tribünden takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın kamp yaptığı otelde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek son antrenmanla Almanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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