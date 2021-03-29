Maçı kazandı ama, bu hale geldi

star.com.tr 29 Mart 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:57

23 yaşındaki Alman boksör Cheyenne Hanson, Ukraynalı rakibi Alina Zaitseva ile bir boks maçına çıktı.

Gersthofen'deki BDB International Alman Tüy Siklet Şampiyonası karşılaşmasında kadın boksörler, kıyasıya mücadele verdi.

Bu zorlu mücadeleyi, Alman boksör Hanson kazandı.

Hanson'ın, maç sırasında baş kısmındaki bazı bölgeler sıra dışı bir şekilde şişince, hakemler doktoru ringe davet etti.

Doktorun ringe girmesiyle, Hanson'ın baş kısmında hematom (kan damarının yırtılması sonucu kanın damar dışına çıkması) olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından maçın öncesi/sonrası fotoğraflarını paylaşan Hanson, yüzündeki şişlikleri takipçilerine gösterdi.

'Pepper' olarak da bilinen Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hanson, boks rekorunu yedi galibiyet ve sadece bir yenilgiye zirveye taşırken, Zaitseva yedi karşılaşmadan altıncı yenilgisini aldı.

Hanson'un yaraları, Polonyalı UFC savaşçısı Joanna Jedrzejczyk'in geçen yıl Çinli Zhang Weili ile çıktığı maçta yaşadığı rahatsız edici hematomu hatırlattı.

Jedrzejczyk'in kafası dövüş sırasında garip bir şekilde şişti ve maçtan sonra 'zombi gibi göründüğünü' söyledi.

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