  • >
  • Maçı tamamlayamadı! Caner Erkin bu sezonki 4. kırmızı kartını gördü
Maçı tamamlayamadı! Caner Erkin bu sezonki 4. kırmızı kartını gördü

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. İlk yarının son dakikalarında deneyimli futbolcu Caner Erkin 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü. Deneyimli futbolcu bu sezon forma giydiği 12 maçta 4 kırmızı kart gördü.

23 Şubat 2026 Pazartesi 15:45
Trendyol 1. Lig'de düşme potasında yer alan Sakaryaspor, Sivasspor ile oynadığı kritik maçın ilk yarısını 3-1 geride kapattı. Karşılaşmada Sakaryaspor'un Salih Dursun'la bulduğu golün asistini de yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Caner Erkin uzun süre hakeme itiraz etti. Deneyimli sol bek oyundan büyük bir öfkeyle çıktı. Yaşananlar sonrası Caner Erkin'in bu sezon kart istatistiği gündem oldu.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon 12. maçında 4. kırmızı kartını gördü. Caner Erkin kırmızı kart gördüğü için toplamda 11 maçta forma giymedi.

