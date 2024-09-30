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Spor

Maçı tamamlayamamıştı! Ozan Tufan için açıklama geldi

Trabzonspor dünkü Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

30 Eylül 2024 Pazartesi 13:01 - Güncelleme:
Maçı tamamlayamamıştı! Ozan Tufan için açıklama geldi
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Trabzonspor'da Ozan Tufan'dan kötü haber geldi...

Bordo Mavililer, 29 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Ozan Tufan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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