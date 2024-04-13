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Spor

Maçı tamamlayamamıştı! Trezeguet'nin sağlık durumu belli oldu

Trabzonspor, rahatsızlığı nedeniyle Sivasspor maçını tamamlayamayan Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekip, Mısırlı futbolcunun sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Maçı tamamlayamamıştı! Trezeguet'nin sağlık durumu belli oldu
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Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de dün EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Mahmoud Trezeguet'nin sol arka adalesinde yaralanma tespit edildiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayan Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A takımımızın EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sol arka adalesinde (hamstring kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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