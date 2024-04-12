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Spor

Maçı yarıda bırakmıştı! Fenerbahçe'den Oosterwolde için açıklama

Fenerbahçe'de dün oynanan Olympiakos karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin durumu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, başarılı oyuncusu için bir sakatlık açıklaması yaptı.

12 Nisan 2024 Cuma 13:43 - Güncelleme:
Maçı yarıda bırakmıştı! Fenerbahçe'den Oosterwolde için açıklama
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Fenerbahçe'de Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin son durumu belli oldu.

Sarı-Lacivertli kulüp, Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde'nin Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır."

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 22 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Hollandalı yıldız, ameliyat için Hollanda'ya gitti.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Olympiakos maçının 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşamıştı.

Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girmişti ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etmişti.

Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olmuştu.

41 MAÇTA OYNADI

Jayden Oosterwolde, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 41 resmi maça çıktı. Bu maçların 32'inde ilk 11'de oynadı. 2 gol attı, performansı ile takdir topladı.

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