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Spor

Maçı yarıda bırakmıştı! Trabzonspor, Trezeguet'nin durumunu açıkladı

Trabzonspor, Samsunspor ile oynanan karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun MR görüntülemesi sonucu sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

5 Mayıs 2024 Pazar 17:25 - Güncelleme:
Maçı yarıda bırakmıştı! Trabzonspor, Trezeguet'nin durumunu açıkladı
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Trabzonspor, Mısırlı yıldızı Trezeguet için bir sakatlık açıklamasında bulundu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Trezeguet'in sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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