İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2025 Pazar / 9 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7015
  • EURO
    47,2204
  • ALTIN
    4395.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maçın 11. dakikasında sakatlandı! İşte Lionel Messi'nin son durumu
Spor

Maçın 11. dakikasında sakatlandı! İşte Lionel Messi'nin son durumu

Leagues Cup'ta MLS ekibi Inter Miami ile Meksika temsilcisi Necaxa karşı karşıya geldi. Maçı Inter Miami penaltılarda kazandı. Maçın 11. dakikasında sakatlık yaşayıp oyuna devam edemeyen Lionel Messi i,çin teknik direktör Javier Mascherano'dan açıklama geldi.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 11:24 - Güncelleme:
Maçın 11. dakikasında sakatlandı! İşte Lionel Messi'nin son durumu
ABONE OL

ABD, Meksika ve Kanada takımlarının katıldığı Leagues Cup'ta MLS ekibi Inter Miami ile Meksika temsilcisi Necaxa karşı karşıya geldi.

4 gol ve 2 kırmızı karta sahne olan maçı Inter Miami penaltılarda kazandı. Inter Miami'nin gollerini Telasco Segovia ve Jordi Alba kaydetti. Necaxa'da ise goller Tomas Badaloni ve Ricardo Monreal'den geldi.

Inter Miami'de Maximiliano Falcon, Necaxa'da ise Cristian Calderon gördükleri kırmızı kartan ardından takımlarını 10 kişi bıraktı. Penaltılarda maçı 5-4 kazanan Inter Miami, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11. dakikasında ise Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, girdiği bir ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri Arjantinli yıldıza ilk müdahaleyi sahada yaptı.

Messi, maça devam edemedi ve kenara geldi. Karşılaşma sonrası Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano futbolcusunun sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı.

Mascherano açıklamasında, "Leo, hamstring kasında bir ağrı hissetti ve sakatlığının durumunu yarına kadar bilemeyeceğiz. Ciddi bir şey olmayabilir çünkü ağrısı yoktu, sadece rahat hissetmiyordu." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavurucu sıcaklara yağmur arası: Beklenen yağış başladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.