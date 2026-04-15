Spor

Maçın 11'inde kimler olacak? Fenerbahçe'de odak Çaykur Rizespor maçı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip maçın 11'ini belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor15 Nisan 2026 Çarşamba 12:46
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Domenico Tedesco, kritik karşılaşmada sahaya süreceği 11'de belirlemeye başladı.

Fenerbahçe'de kaleyi Ederson koruyacak.

Savunmanın sağında Nelson Semedo'nun, solunda ise Archie Brown'ın oynaması bekleniyor.

Stoper ikilisi ise Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü olacak.

Orta sahada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Anderson Talisca şans bulacak.

Sarı lacivertlilerde sağ kanatta Dorgeles Nene, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.

Domenico Tedesco, ileri uçta ise Sidiki Cherif'e görev vermeyi düşünüyor.

