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Spor

Maçın 26. saniyesinde kırmızı kart gördü! Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç anlar

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Kocaelispor'un oyuncusu Barış Alıcı 26. saniyesinde yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 14:26 - Güncelleme:
Maçın 26. saniyesinde kırmızı kart gördü! Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç anlar
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1. Lig takımı Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta müsabakasında Süper Lig temsilcisi Sivasspor'u konuk etti. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan maça ev sahibi takımın oyuncu Barış Alıcı'nın karşılaşmanın ilk saniyelerinde yaptığı hareket damga vurdu.

Müsabakanın henüz 26. saniyesinde Sivasspor'un Özbek orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'e sert bir faul yapan Barış, hakem Davut Dakul Çelik tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve Kocaelispor 10 kişi kaldı.

REKOR SERKAN KIRINTILI'DA

Barış Alıcı, Türk Futbol tarihinin en erken kırmızı kartlarından birisini görmüş oldu. Bu alanda rekor ise Serkan Kırıntılı'ya ait. 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçının 20. saniyesinde atılan ev sahibi takımın kalecisi Serkan Kırıntılı, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını görmüştü.

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